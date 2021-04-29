Yıldız futbolcu Guardiola'ya çattı: Kes sesini!
Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasına PSG forması giyen Veratti ile City'nin hocası Pep Guardiola arasındaki diyalog damga vurdu.
Premier Lig'de sezonun sona ermesine beş hafta kala en yakın rakibi Manchester United'ın 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde finale de çok yaklaştı. İngiliz ekibi yarı finalin ilk maçında PSG'yi deplasmanda 2-1'lik skorla geçerken, maça yaşanan bir tartışma damga vurdu.
Fransız ekibinin 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti takımının 1-0 önde olduğu bir sırada, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın maçın hakemi Felix Brych'e Verratti'ye sarı kart göstermesi gerektiği yönünde yaptığı bir itirazdan ötürü İspanyol teknik adama İspanyolca bir şekilde, "Ne istiyorsun? Kapa çeneni!" şeklinde karşılık verdi.
GUARDİOLA İTALYA'DA OYNAMIŞTI
Maçın seyircisiz olmasından ötürü Verratti'nin bu ifadeleri kameralara yansırken, karşılaşmanın ardından oldukça ses getirdi. Daha önce Roma ve Brescia formasıyla İtalya'da top koşturan ve İtalyanca konuşabilen Guardiola, Verratti kendi dilinde konuşsaydı da muhtemelen yıldız oyuncunun ne demek istediğini anlayabilecekti.
İkili maçın ardından bu konuya ilişkin konuşmamayı tercih ederken, gözler iki takımın önümüzdeki hafta yapacağı rövanş karşılaşmasına çevrildi. Manchester City ilk maçta aldığı avantajlı skorun ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final karşılaşmasına en yakın takım gibi görünüyor.
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