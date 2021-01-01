Yılın ilk 11 ayında altın ithalatı yüzde 135 artarak 23 milyar dolara yükseldi

01 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2020” raporu, üretimin ithalata bağımlılığını bir kez daha teyit ederken, zaman zaman Türkiye için dikkat çekici sorunlar yaratan altın ticaretinin de 2020’de yine hızlandığını gösterdi.

TÜİK’in verilerine göre, kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla genel ihracat yüzde 0.9 düşerek 16.1 milyar dolar, ithalat yüzde 15.9 artarak 21.1 milyar dolar ve dış ticaret açığı yüzde 153.5 artarak 5 milyar dolar oldu. İlk 11 ayda ise ihracat yüzde 8.3 düşerek 151.7 milyar dolar, ithalat yüzde 3.5 artarak 197 milyar dolar ve açık yüzde 82.5 artarak 45.3 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86.9’dan yüzde 77’ye düştü. Öte yandan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2020 yılı kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4.1 azaldı, ithalat yüzde 8.3 arttı.

‘TÜKETİM’ HIZLANDI

İthalatın detaylarına bakıldığında, ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla sermaye (yatırım) malı ithalatının yüzde 32.6 artışla 28.4 milyar dolar, ara malı (hammadde) ithalatının 0.5 düşüşle 146.7 milyar dolar ve içinde lüks malların da olduğu tüketim malı ithalatının yüzde 12.7 artışla 21.4 milyar dolara çıktığı görülüyor.

Kasımda ise sermaye malı ithalatı yüzde 32.6 (3.1 milyar dolar), ara malı ithalatı yüzde 9.5 (15.3 milyar dolar) ve tüketim malı ithalatı yüzde 41.4 (2.6 milyar dolar) arttı. Yine TÜİK’in verilerine göre yılın ilk 11 ayında altın ithalatı yüzde 134.9 artarak 23.1 milyar dolar, ihracatı yüzde 37.5 artarak 2.6 milyar dolar oldu. Kasım ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla ithalat yüzde 66.9 artışla 2.6 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 44.7 düşüşle 41.9 milyar dolara indi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI YÜZDE 3.4

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye’nin 11 aylık ihracatına mallardaki teknoloji yoğunluğu açısından bakıldığında, “yüksek teknoloji” payının yüzde 3.4’te sabit kaldığı, “ortak yüksek teknoloji” payının yüzde 36.3’ten yüzde 35.7, “orta düşük teknoloji” payının yüzde 27.4’ten yüzde 27.3’e düştüğü görülüyor. “Düşük teknoloji” payı ise yüzde 32.8’den yüzde 33.7’ye çıktı.