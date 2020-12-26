Yılın son büyük maçı: Galatasaray-Trabzonspor maçı için geriye sayım
Galatasaray'la Trabzonspor, Trabzon Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00.
Galatasaray'la Trabzonspor, Trabzon Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00.
Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.
Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.
Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.
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