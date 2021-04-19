Yılmaz Büyükerşen'e ‘Yılın Sanat İnsanı' ödülü
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği tarafından ‘yılın sanat insanı’ ödülüne layık görüldü.
2011 yılında Meksika’da yapılan genel kurulda Uluslararası UNESCO Günleri başlığı altında kutlanmaya başlanan ‘Dünya Sanat Günü’nün gelenekselleşen ödül töreni, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye temsilcisi Bedri Baykam’ın Instagram hesabından yayınlandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla kampüsü önemli bir sanat merkezi haline getirdiğini, devamında ise belediye başkanlığı göreviyle bunu tüm kente yaydığını ifade eden Bedri Baykam, bu nedenle Yılmaz Büyükerşen’in ‘yılın sanat insanı’ ödülüne layık görüldüğünü ifade etti. Büyükerşen’in dokunuşları ile şehrin tiyatro ve müzik başta olmak üzere güzel sanatlarda Türkiye’nin önemli kentlerinden biri haline geldiğini ifade eden Baykam, Yılmaz Büyükerşen’in bu noktada büyük rol üstlendiğini söyledi.
"ESKİŞEHİR GERÇEK BİR SANAT KENTİ"
Ödül dolayısıyla Bedri Baykam başta olmak üzere Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin tüm üyelerine teşekkür eden Büyükerşen, müzeleri, turistlik alanları, tiyatroları, sergi salonları, birbirinden renkli sanat etkinlikleri ile Eskişehir’in gerçek bir sanat kenti olduğunu belirterek bu başarının sanata ve sanatçıya sahip çıkan tüm Eskişehirlilere ait olduğunu söyledi. Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra sanatla da iç içe olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, ödülü en büyük destekçisi olan eşi Seyhan Büyükerşen'e adadığını da sözlerine ekledi.
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