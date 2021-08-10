Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a sert sözler
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ABD'den fon almasıyla gündeme gelen Ruşen Çakır'a çok sert sözlerle yüklendi. Özdil, Çakır için "Gazeteci kılıklı çantacı" ifadelerini kullandı.
Nokta TV canlı yayınında son günlerin gündemdeki tartışma konusu mülteci göçü hakkında açıklamalarda bulunan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Afgan ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelmesine yönelik eleştirilere karşı yayınlar yapan Ruşen Çakır ve sahibi olduğu Medyascope internet sitesine tepki gösterdi.
Medyascope'un ABD merkezli Chrest Vakfı'ndan 2016-2020 yılları arasında 477 bin dolar fon aldığının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmaya katılan Özdil, Ruşen Çakır'ı "Gazeteci kılıklı çantacı" olarak tanımladı.
"GAZETECİ KILIKLI ÇANTACI"
Özdil, göçmen tartışması ve Çakır hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce Balyoz, Ergenekon davaları, anayasa referandumlarında da gördük. Sömürge solcuları var bu ülkede. Son dönemde gördük, yabancı fonlardan para alan gazeteci kılıklı çantacılar var. Kara paracıların otellerinde kalan, kokain baronlarının soytarısı olmuş gazeteciler var.
Emperyalizmin uşağı, maşası 2. Cumhuriyetçiler var bu ülkede. Tarikat, cemaat, zır cahil atmosferi var. Bunların hepsinin koalisyonu dönüyor bize akıl veriyor, ‘Siz ırkçısınız' diyor. Biz ırkçı değiliz, siz vatan hainisiniz. Suriyelilere kimse karşı değil ama Suriye de karşı değil. 5,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye niye dolduruyorsun, Amerikan ajanı, Amerikalılarla beraber kendi ülkesinde silah çekmiş Afganları sen kendi ülkene niye dolduruyorsun kardeşim?"
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