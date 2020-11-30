Yılport Samsunspor – Tuzlaspor: 2–0

TFF 1’inci Lig’in 11’inci haftasında Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16’ncı dakikada Guido ve 59’uncu dakikada Yalçın kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 10:24
Yılport Samsunspor – Tuzlaspor: 2–0
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16’ncı dakikada Samsunspor öne geçti. Erhan Kartal’ın ceza sahasına yaptığı ortada Guido’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

59’uncu dakikada Kubilay’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yalçın’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti.


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