Yılport Samsunspor – Tuzlaspor: 2–0

30 Kasım 2020 Pazartesi, 10:24

16’ncı dakikada Samsunspor öne geçti. Erhan Kartal’ın ceza sahasına yaptığı ortada Guido’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

59’uncu dakikada Kubilay’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yalçın’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti.