Yılport Samsunspor – Tuzlaspor: 2–0
TFF 1’inci Lig’in 11’inci haftasında Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16’ncı dakikada Guido ve 59’uncu dakikada Yalçın kaydetti.
16’ncı dakikada Samsunspor öne geçti. Erhan Kartal’ın ceza sahasına yaptığı ortada Guido’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
59’uncu dakikada Kubilay’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yalçın’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti.
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