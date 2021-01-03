Yılport Samsunspor uzatmada attığı golle kazandı

03 Ocak 2021 Pazar, 22:25

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Seyfettin Ünal (xx), Baran Eraslan (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx) - Kerem (xx), Erkam (xx), Boli (xx), Erhan (xxx), Savicevic (xx) (Dk. 89 Yalçın), Gökhan (xx) (Dk. 58 Kubilay (xx), Oğuz (xx) (Dk. 69 Buğra(xx), Burak (xxx), Gyasi (xx) (Dk. 46 Guido (xxx), Nadir (xx) (Dk. 58 Ahmethan (xxx)

ADANASPOR: Kracic (x)- Ömer (x) (Dk. 80 Berkan Fırat (x), Donkor (xx), Belem (x), Atalay (x) (Dk. 71 Serhat Tunç (x), Celil (xx), Evren (x), Ergin (x) (Dk. 71 Ozan Papaker (x), Furkan Şeker (x), Uğurcan (xx) (Dk. 90+5 Cenk Alptekin (?), Canberk (xx)

GOLLER: Dk. 73 (P) İlyas Kubilay, Dk. 90+7 Guido (Yılport Samsunspor) - Dk. 63 (KK) Erkam Reşmen (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Erhan, Guido (Yılport Samsunspor) - Adolphe Belem, Furkan Şeker, Uğurcan Yazılı (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig’in 17'nci haftasında Yılport Samsunspor evinde ağırladığı Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.

15’inci dakikada Erhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Gökhan Alsan’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

24’üncü dakikada Erhan’ın ceza sahası dışında yaptığı ortada göğsüyle topu yumuşatan Burak’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

56’ncı dakikada Savicevic’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nadir’in vuruşunda top kaleci Kracic’de kaldı.

57’nci dakikada Guido’nun yerden pasıyla buluşan Nadir’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Kracic’de kaldı.

63’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Celil Yüksel’in kullandığı serbest vuruşta Erkam’ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

73’üncü dakikada skora denge geldi. Burak Çalık’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Kubilay’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

84’üncü dakikada Kerem’in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Buğra’nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+7’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Guido’nun kaleye çektiği şut defansa da çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor sahasında Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.