Yoğun bakımlar dolmak üzere

Yoğun bakımlar dolmak üzere
İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, kentteki koronavirüs pozitif vaka sayısının 1200’lere çıktığını ve yoğun bakımların dolmak üzere olduğunu açıkladı.
Cumhuriyet’e açıklama yapan Dr. Çamlı, “Bakanlık günlük vaka sayısının yaklaşık 300 olduğunu açıkladı. Sahadan ve aile hekimlerinden alınan veriler bu rakamın 3-4 katı olduğunu gösteriyor. Hastanelerde ise yoğun bakım servisleri dolmak üzere” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin sahada alınan veriler ile tutarlı olmadığını belirten Çamlı, “Bakanlık geçen hafta için İzmir’de vaka sayısını 100 binde 46 olarak açıkladı. Ondan önceki hafta ise 100 binde 49 oldu. Ama bizim gözlemlerimiz vakaların düştüğü değil arttığı yönünde. Rakamlar arasında bir çelişki var. Günlük pozitif vaka sayısı 300’ler civarında açıklanırken bizim elde ettiğimiz veriler bunun dört katına denk geliyor. Yani İzmir’de günlük vaka sayısı yaklaşık 1200’ler civarında” diye konuştu. Çamlı, ayrıca İzmir’in aşılama seviyesinin ikinci doz olarak yüzde 53’lerin üzerinde olduğunu bu oranın ise diğer illere göre yüzde 10 fazla olduğunu açıkladı. Vaka sayılarının artmasıyla hastanelerde yoğun bakım servislerinin dolmak üzere olduğunu açıklayan Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “İzmir’de şu anda hastanelerde Covid-19 servisleri dolmak üzere. Bazı hastaneler yeni servisler açmaya başladı. Hatta bazı hastanelerde yoğun bakımlarda yer bulunmuyor” diyerek yazın bitmesi ile insanların kapalı yerlerde yaşayacağını bunun ise virüsün daha fazla yayılmasına sebep olacağını belirterek önlem alınmasını istedi.
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