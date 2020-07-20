Yok artık LeBron James! Tam 1.8 milyon dolara satıldı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:45

LeBron James'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan ve James'in imzasını taşıyan bir oyuncu kartı açık artırmada 1.8 milyon dolara satıldı. Toplamda sadece 23 tane üretilen karta ödenen 1.8 milyon dolar, 923 bin dolarlık bir önceki rekoru neredeyse ikiye katlayarak alıcı buldu.

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James’in çaylak sezonundan kalma imzalı bir oyuncu kartı açık artırmada 1.8 milyon dolara alıcı buldu.

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Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen en yüksek bedel, mayıs ayında MLB takımlarından Los Angeles Angels forması giyen yıldız oyuncu Mike Trout’un kartına ödenmiş ve kart 923 bin dolara satılmıştı.

LeBron James’in kartının mevcut rekoru neredeyse ikiye katlamasına sebep olan detay ise kartın oldukça nadir olması.

James’in Cleveland Cavaliers’taki çaylak sezonu olan 2003-2004 sezonu öncesi basılan ve sadece 23 tane üretilen kartta LeBron James’in imzası da bulunuyor. Bununla birlikte o sezonki formasından bir parça da barındıran kart, değerlemeyi yapan Beckett Publications tarafından 10 üzerinde 9.5 puan aldı. Bu puan kartın kondisyonunun oldukça iyi durumda olduğuna işaret ediyor.

Action Network’ten Darren Rovell’ın verdiği bilgiye göre Golden Auctions tarafından yürütülen açık artırmada Leore Avidar isimli bir koleksiyoner 1.8 milyon dolar teklifi vererek kartın sahibi oldu.