YÖK: "Cumhurbaşkanı’na verilen fahri doktoraların verisi yok"

25 Haziran 2021 Cuma, 14:12

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çeşitli üniversiteler verilen fahri doktora unvanları verildiğini, ancak bu unvanları veren üniversitelerin hangileri olduğu, sayısı ve alanları konusunda net bir bilginin olmadığını belirtti.

Gaytancıoğlu, 24 Şubat 2021’de hazırladığı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaç tane fahri doktora unvanı verildiğini; bu unvanların hangi üniversiteler tarafından, hangi tarihte ve hangi alanlarda verildiğini” sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gönderdiği 24 Mart 2021 tarihli yazısında ise “soru önergesinde bahsi geçen hususların Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğini” bildirdi.

YÖK’TE FAHRİ DOKTORA VERİSİ YOK

Bu yanıt üzerine Gaytancıoğlu, aynı soruları, 29 Nisan 2021’de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltti. Milli Eğitim Bakanlığı soruyu, 17 Mayıs 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yönlendirdi. Bakanlık, YÖK Başkan Vekili Sefa Kapıcıoğlu tarafından verilen yanıtı Meclis’e iletti. Yanıt şöyle:

“Kurulumuz Başkanlığı’nda; sayın Cumhurbaşkanımıza, başka ülkelerin Cumhurbaşkanlarına ve başkaca kişilere üniversiteler tarafından verilen fahri doktora sayılarına ilişkin veriler bulunmamaktadır. Fahri doktora unvanı verilmesi hususu, üniversitelerin kendi yönetim kurullarında karar alınarak değerlendirilmektedir”

CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDE ARAMA YAPILINCA ÇIKIYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu üniversitelerden fahri doktora unvanı aldığı bilgisine ulaşılabiliyor:

27 Haziran 2019 – Mukogawa Kadın Üniversitesi

2 Eylül 2018 – Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

20 Mayıs 2018 – Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

25 Aralık 2017 – Hartum Üniversitesi

1 Mayıs 2017 – Hindistan Jamia Millia İslamia Üniversitesi

25 Mart 2016 – Bozok Üniversitesi

6 Kasım 2016 – Sağlık Bilimleri Üniversitesi

1 Haziran 2016 – Uganda Makarere Üniversitesi

27 Mayıs 2016 – Ahi Evran Üniversitesi

13 Mayıs 2016 – Kocaeli Üniversitesi

11 Mart 2016 – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4 Şubat 2016 – Peru San Ignacio De Loyola Üniversitesi

22 Aralık 2015 – Uludağ Üniversitesi

2 Aralık 2015 – Katar Üniversitesi

27 Kasım 2015 – Bayburt Üniversitesi

24 Ekim 2015 – Hasan Kalyoncu Üniversitesi

8 Ekim 2015 – Japonya Waseda Üniversitesi

17 Nisan 2015 – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

22 Ocak 2015 – Addis Ababa Üniversitesi

7 Ocak 2015 – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi