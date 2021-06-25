YÖK: "Cumhurbaşkanı’na verilen fahri doktoraların verisi yok"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen fahri doktora unvanları ile ilgili sorusunu Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğini belirterek yanıtlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı ise YÖK’ten bilgi alarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen fahri doktora sayılarına ilişkin verilerin bulunmadığı” yanıtını verdi.
CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çeşitli üniversiteler verilen fahri doktora unvanları verildiğini, ancak bu unvanları veren üniversitelerin hangileri olduğu, sayısı ve alanları konusunda net bir bilginin olmadığını belirtti.
Gaytancıoğlu, 24 Şubat 2021’de hazırladığı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaç tane fahri doktora unvanı verildiğini; bu unvanların hangi üniversiteler tarafından, hangi tarihte ve hangi alanlarda verildiğini” sordu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gönderdiği 24 Mart 2021 tarihli yazısında ise “soru önergesinde bahsi geçen hususların Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğini” bildirdi.
YÖK’TE FAHRİ DOKTORA VERİSİ YOK
Bu yanıt üzerine Gaytancıoğlu, aynı soruları, 29 Nisan 2021’de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltti. Milli Eğitim Bakanlığı soruyu, 17 Mayıs 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yönlendirdi. Bakanlık, YÖK Başkan Vekili Sefa Kapıcıoğlu tarafından verilen yanıtı Meclis’e iletti. Yanıt şöyle:
“Kurulumuz Başkanlığı’nda; sayın Cumhurbaşkanımıza, başka ülkelerin Cumhurbaşkanlarına ve başkaca kişilere üniversiteler tarafından verilen fahri doktora sayılarına ilişkin veriler bulunmamaktadır. Fahri doktora unvanı verilmesi hususu, üniversitelerin kendi yönetim kurullarında karar alınarak değerlendirilmektedir”
CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDE ARAMA YAPILINCA ÇIKIYOR
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu üniversitelerden fahri doktora unvanı aldığı bilgisine ulaşılabiliyor:
27 Haziran 2019 – Mukogawa Kadın Üniversitesi
2 Eylül 2018 – Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
20 Mayıs 2018 – Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
25 Aralık 2017 – Hartum Üniversitesi
1 Mayıs 2017 – Hindistan Jamia Millia İslamia Üniversitesi
25 Mart 2016 – Bozok Üniversitesi
6 Kasım 2016 – Sağlık Bilimleri Üniversitesi
1 Haziran 2016 – Uganda Makarere Üniversitesi
27 Mayıs 2016 – Ahi Evran Üniversitesi
13 Mayıs 2016 – Kocaeli Üniversitesi
11 Mart 2016 – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
4 Şubat 2016 – Peru San Ignacio De Loyola Üniversitesi
22 Aralık 2015 – Uludağ Üniversitesi
2 Aralık 2015 – Katar Üniversitesi
27 Kasım 2015 – Bayburt Üniversitesi
24 Ekim 2015 – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
8 Ekim 2015 – Japonya Waseda Üniversitesi
17 Nisan 2015 – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi
22 Ocak 2015 – Addis Ababa Üniversitesi
7 Ocak 2015 – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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