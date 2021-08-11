Yok olan ormanlar için belediye başkanlarından ‘mücadeleye hazırız’ mesajı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Ege ve Akdeniz bölgelerinde başlayan ve 100 bin hektarlık ormanlık alanı kül eden, binlerce canlının yaşamına son veren orman yangınları vicdanları sızlatırken “Yanan orman alanları otel mi olacak? İmara mı açılacak” sorularını akla getirdi. Alevlere teslim olan kıyı bölgelerinin çoğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda ve turizm alanı olarak planlanmış. Yani planlama yetkilileri tamamen bakanlıkta... Cumhuriyet, yangınlarda en çok zarar gören bölgenin yerel yöneticileri olan Muğla, Marmaris, Menteşe, Fethiye ve Milas belediye başkanlarına “Yanan alanlar ranta açılır mı” sorusunu sordu. “Umarım açılmaz ama örnekleri var” diyen başkanlar bölge halkının ve kendilerinin asla kül olan alanları ranta açtırmayacaklarını söyledi.

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: Yangın çıkan alanların imara açılması ile ilgili 120’den fazla dava açtık. Kimisini kazandık, kimisi de devam ediyor. Hem belediye olarak biz hem de sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve vatandaşlar ayrı ayrı davalar açıyor. Geçmişe baktığımızda yanan alanlar acaba başka amaçla imara açılacak mı diye herkesin haklı bir kaygısı var. Yapmazlar diye de ümit ediyorum. Bunu Muğla halkı da kabul etmez. Muğla halkı genciyle, yaşlısıyla bunun karşısında duracaktır.

- Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Yapılaşma durumunda Marmaris halkı izin vermez. Bunu herkes açıkça bilsin. Hassasiyet oldukça yüksek, en ufak bir şeyde Marmaris halkı ayaklanır. En başta ben, belediye başkanı olarak buna kesinlikle müsaade etmem.

- Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: Kanunda açık ve net, orman alanları yanarsa tekrar ağaçlandırılır, kaybedilmez deniyor. Ama örneğin Muğla’ya baktığımız zaman yanıp da imara açılmayan yer sanki yok. Yani yanan yerler bugüne kadar turizme açıldığı için oteller yapıldığı için gözümüzde de bu gerçek olayları gördüğümüz için hepimiz tedirgin oluyoruz.

- Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca: Belediye Başkanı olarak bir metrekarenin dahi o yanan bölgelerde açılmaması için mücadelemizi vereceğiz. Ben göreve geldiğim süreç boyunca hep böyle ranta karşı mücadele verdik. Gerekirse dava da açarım.

- Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Talana kesinlikle karşıyız. Ancak yanan bölgelerin önemli bir kısmı da turizm alanı. Yani turizm alanı demek, planlama yetkilerinin bakanlıkta olduğu alan demek. Buradaki yetkilerin ne şekilde kullanılacağı noktasında da gerekli hukuki mücadelemizi de veririz. İstediğimiz mavisi ve yeşiliyle ünlü Muğlamızın siyaha bürünmüş alanlarının ağaçlandırılmasıdır.