Yoksul hep yoksul, zengin hep zengin!

17 Eylül 2020 Perşembe, 11:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019’a ilişkin “Gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçları” yayımlandı. DÜNYA Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ülkedeki gelir dağılımında yaşanan adaletsizliği resmi rakamlarla ortaya koyan tabloyu köşesine taşıyarak değerlendirdi.

TÜİK rakamlarına göre nüfusun en yoksul yüzde 5’inin toplam gelirden ancak yüzde 0.9 pay alabildiğini belirten Aktaş, 2006-2019 dönemini kapsayan grafiği paylaştığı köşesinde, en yoksul yüzde 5’in payının bu dönemde hiçbir zaman yüzde 1’i aşamadığına dikkat çekti.

Alaattin Aktaş'ın "Gelir dağılımında 14 yıldır yerimizde sayıyoruz" başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Patinaj yapıyoruz!

TÜİK her yıl gerçekleştirdiği gelir ve yaşam koşulları araştırmasının 2019 sonuçlarını yüzde 20’lik gruplar itibarıyla açıkladı. Biz bu verilerde biraz daha detaya indik ve yüzde 5’lik gruplara göre olan duruma baktık.

Nüfusun en yoksul yüzde 5’i toplam gelirden ancak yüzde 0.9 pay alabiliyor. 2006-2019 dönemini kapsayan seride en yoksul yüzde 5’in payı zaten hiçbir yıl yüzde 1’i aşmamış ki...

En zengin yüzde 5’lik grubun gelirden aldığı pay ise 2019 itibarıyla yüzde 21.1 düzeyinde.

Yüzde 5’lik grupların toplam gelirden aldıkları pay yıldan yıla öyle kayda değer bir değişiklik göstermiyor. TÜİK’in bu çalışmasında 2006 yılına kadar gidilebiliyor ve on dört yılda neredeyse küçük iniş çıkışlar dışında her grubun toplam gelirden aldığı pay adeta sabitlenmiş gibi.

Yoksul hep yoksul; orta direk sayılan kesim hep aynı yerde, zengin ise hep zengin..."