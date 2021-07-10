Yolcu minibüsü içinde yolcu varken yandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü alev topuna dönerken, içinde bulunan sürücü ile 4 yolcu son anda canlarını kurtardı.

İHA
10 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:38
Yolcu minibüsü içinde yolcu varken yandı
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Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Çatak köyü yolu üzerinde seyir halinde olan Abdullah A. idaresindeki 78 M 6041 plakalı minibüsün motor kısmında bir anda dumanlar ve alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü hemen minibüsü durdurdu. Sürücü 4 yolcuyuda yanına alarak minibüsten çıkmayı başardı.

GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen minibüse müdahale ederek yangını ormanlık söndürdü. Yangın sonrası yolcu minibüsünden geriye ise demir yığını kalırken, olayla ilgili Safranbolu Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.


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