Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Demir (65), yaşamını yitirdi.

DHA
01 Nisan 2021 Perşembe, 21:47
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
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Amasya-Samsun karayolu Akören Kavşağı mevkisinde  Mustafa Demir yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kavşaktan yola çıkmak isteyen M.A. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Demir, kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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