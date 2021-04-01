Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Demir (65), yaşamını yitirdi.
Amasya-Samsun karayolu Akören Kavşağı mevkisinde Mustafa Demir yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kavşaktan yola çıkmak isteyen M.A. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Demir, kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Mahkeme kararına rağmen yurttaşın evi gasp edildi
- Kokain çekenlerin burnundaki 100 dolar