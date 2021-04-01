Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

01 Nisan 2021 Perşembe, 21:47

Amasya-Samsun karayolu Akören Kavşağı mevkisinde Mustafa Demir yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kavşaktan yola çıkmak isteyen M.A. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Demir, kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.