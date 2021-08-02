Yollar sel suları nedeniyle kapanırken, birçok iş yerini su bastı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:06

Van'ın İpekyolu ilçesinde sel nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde İpekyolu ilçesinde kuvvetli yağış başladı. Erek Dağı’nın eteklerinden gelen sular, Bostaniçi Mahallesi’nde sele neden oldu. Bazı mahalle yolları sel sularıyla kaplanırken, birçok ev ve iş yerini ise su bastı.





Öte yandan İpekyolu Belediyesi ekipleri, selin daha fazla hasara yol açmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Bugün (02.08.2021 Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzeyi, doğusu ve güneyi ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunulmuştu.