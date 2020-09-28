Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı
Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı.
Kaza akşam saatlerinde Tayakadın-Arnavutköy yolunun Çardaktepe mevkiinde meydana geldi. 60 At 065 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı son anda fark etti. Frene basmasına rağmen duramayan otomobil yaşlı adama çarptı. Çarpışmanın etkisiyle önce aracın kaputundaki sonra da ön camına vuran adam yola savruldu. Talihsiz adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Yaralı yayayı düz zeminde yatıran vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye götürdü. Kaza sonrası Fatih Caddesinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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