Yönetimin hesabı tutmadı, Sarı-Lacivertliler yeni sezonu teknik direktörsüz açtı

02 Temmuz 2021 Cuma, 07:00

Başkan Ali Koç, seçim öncesi “Yeni hocamızı pazartesi (28 Haziran) açıklayacağız” demesine rağmen Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü halen belli değil. Üstelik, kulübün gündeminde olan ve yönetimin görüştüğü hocalar Benitez, Nuno Espirito ile Marco Silva, başka kulüplerle anlaştı. Dün takımın başında antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ile Fatih Yıldız vardı.

CAULKER: EN BÜYÜK F.BAHÇE

F.Bahçe’nin yeni transferi Steven Caulker’le birlikte stoper sayısı Szalai, Zanka, Marcel Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’le birlikte 7’ye çıktı. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor. Ayağının tozuyla kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Caulker, Sarı-Lacivertlilere katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Son 2.5 sezondur Alanyaspor’da forma giyen Caulker, “İki hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. Sonra da doğrudan ‘F.Bahçe’ye gitmek istiyorum’ diye karar verdim. Büyük takıma gitmek istiyordum. F.Bahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip. Bence bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve şampiyon olacağız. Türkiye’de kalmak istediğim için Türkçe öğrendim. Zor ama biraz anlıyor, biraz konuşabiliyorum. Hem sert hem lider oyuncuyum. Kariyerime baktığımda Liverpool’da oynadım. İngiltere’de büyük takımlarda oynadım. Karakterli bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon bunu göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Fatih’e Avrupa talip - F.Bahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk’ü Avrupa ekipleri takibe aldı. Geçen sezon ligde 7 kez A takım kadrosuna giren, Erzurum ve Ankaragücü sınavlarında toplam 16 dakika süre bulan futbolcu için menajeri Cihan Ercüment, “Fatih’in hedefi uzun yıllar F.Bahçe’ye hizmet etmek ve A Milli Takım formasını giymek” dedi.