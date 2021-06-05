Youssef Sbaai, 4 yıl men cezası aldı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 12:25

2020 Sofya Maratonu'nun galibi Faslı atlet Youssef Sbaai, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl yarışlardan men cezası aldı.



Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanan Sbaai, 16 Kasım 2020'den itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.



Ayrıca Sbaai'nin, parkur rekoru kırarak kazandığı Sofya Maratonu'nun koşulduğu 11 Ekim 2020'den itibaren aldığı dereceler de silindi.

