Youssef Sbaai, 4 yıl men cezası aldı
Faslı atlet Youssef Sbaai, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
2020 Sofya Maratonu'nun galibi Faslı atlet Youssef Sbaai, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl yarışlardan men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanan Sbaai, 16 Kasım 2020'den itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.
Ayrıca Sbaai'nin, parkur rekoru kırarak kazandığı Sofya Maratonu'nun koşulduğu 11 Ekim 2020'den itibaren aldığı dereceler de silindi.
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