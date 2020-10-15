YouTube Covid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi veren videoları kaldıracak
YouTube, Covid-19 aşılarıyla ilgili doğruluğu olmayan ve komplo teorisine giren videoları kaldıracak. Şirket, Covid-19 Hakkında Yanlış Bilgilendirme Politikası’na yeni kurallar ekledi.
Video paylaşım platformu YouTube, Covid-19 Hakkında Yanlış Bilgilendirme Politikası’na bazı yeni kurallar ekledi.
Dünyanın potansiyel bir Covid-19 aşısına yaklaştığı bu dönemde, video paylaşım platformu, aşılarla ilgili yanlış bilgileri engellemek istiyor.
Yeni politika da YouTube’un koronavirüs aşılarıyla ilgili “yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü’nün uzman fikir birliğiyle çelişen” doğrulanmamış iddiaları kaldırabileceği belirtildi.
İNSANLARA DOĞRU BİLGİLER ULAŞTIRILACAK
Bu yeni politika maddesiyle birlikte aşıyla ilgili oluşturulan yanlış bilgiler kaldırılarak insanlara doğru bilgiler ulaştırılacak.
Örneğin, aşının kısırlığa neden olduğu veya insanları öldürebileceği gibi metinlere sahip videolar, yanlış bilgilendirmeye teşvik eden içerik olarak kabul edilip kaldırılacak.
Bu yanlış bilgilendirmelerde aşı yaptıranlara Bill Gates’in mikroçip takacağı gibi komplo teorileri de bulunuyor.
YouTube, yaptığı açıklamada şubat ayından bu yana koronavirüsle ilgili yanlış bilgileri destekleyen 200.000’den fazla videoyu kaldırdı. Kaldırılan videolar arasında Covid-19’u 5G’ye bağlayan bazı komplo teorisi videoları da yer alıyordu.
YouTube’dan hemen bir gün önce Facebook da benzer bir hamleyle aşıların güvenilirliğini düşüren reklamları yasaklayan politikasını duyurmuştu.
Kaynak: Webtekno
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