Youtuber Fariz B. gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğunun ortaya çıkmasının ardından Youtuber Fariz B., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

AA
26 Ocak 2021 Salı, 22:34
Youtuber Fariz B. gözaltına alındı
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Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C.'nin (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki Fariz B.'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı.


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