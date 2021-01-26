Youtuber Fariz B. gözaltına alındı
Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğunun ortaya çıkmasının ardından Youtuber Fariz B., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki Fariz B.'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı.
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