Yücel: Genel kurul için kararlıyız

06 Nisan 2021 Salı, 10:01

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundular.

Burada bir açıklama yapan Başkan Yücel, ülkemizde bugün yaşanılan koşulların bütün yurttaşlar açısından hak kayıplarını doğurduğunu ifade ederek, “bu süreçte en çok avukatlara ihtiyaç duyuluyor. En çok avukatlara başvuruluyor” dedi. Avukatların tarih boyunca hiçbir zaman hiçbir muktedirden korkmadan görev yaptıklarını dile getiren Yücel, her ülkede ve tarihin her döneminde verilen özgürlük mücadelelerinde en başta avukatların olduğunu ifade etti. Özgürlükleri, demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarını savunan, mahkeme salonlarında hiç kimseden korkmadan bunları dile getiren, hatta bu sebeplerle çoğu kez soruşturmalara ve kovuşturmalara uğrayan bir mesleğin mensupları olduklarını söyleyen Yücel, “bütün bu baskılar bizi asla yıldırmayacak. İzmir Barosu yönetimine geldiğimizden bu yana kullandığımız bir şiar var, ‘teslim olmadık, biat etmedik, vazgeçmedik’. Bu anlayış yönetimimiz boyunca devam edecek ve bundan sonraki faaliyetlerimize de bu anlayış iz bırakacak. Zor zamanlar olduğunu biliyoruz ama bütün bu zorluklara rağmen biz demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti mücadelesinin arkasını bırakmak niyetinde değiliz” dedi.

"SANDIK MUHATAPLARININ ÖNÜNDEN KAÇIRILMAZ"

Baroların genel kurullarının yaptırılmadığını belirten Başkan Yücel “Biz genel kurulumuzu yapmak için mücadeleye devam ediyoruz. Kararlıyız, çünkü demokrasilerde sandık muhataplarının önünden kaçırılmaz. Sandık muhataplarının önüne gitmeli ve yetki vericiler o sandığı kullanarak geçmiş dönemlerin muhasebesini yapabilmeli ve geleceğe ilişkin beklentilerini görevlendirmesini hayata geçirebilmeli” dedi.

"DURUŞMALARDA TARAF HUKUKUN KENDİSİDİR"

Özkan Yücel, son dönemde avukatların uğradığı saldırılara da değindi. İktidarın avukatları müvekkilleri ile özdeşleştiren yaklaşımı, avukatlara karşı kullandığı hasmane dil ve ötekileştirici yaklaşımının yurttaşa da sirayet ettiğini ifade ederek, “Saldırıya uğruyoruz, meslektaşlarımız intihar ediyor. Avukat sayısının bu kadar artmış olması, avukatların gelir olanaklarından yoksun bulunması, yoksullaşma, mesleki alanda kendisini yeterince ifade edemiyor olmak, baskı ve zorluklarla karşılaşıyor olmak maalesef bugün yaşadığımız en önemli sorunlar” dedi. Bunun bir anlayış değişikliği gerektirdiğini dile getiren Yücel “Ne zaman ki avukatlar savunmanın tarafı olarak görülür ve müvekkilleri ile özdeşleştirilmeden işlem yapılırsa, özellikle kamu otoriteleri bu yaklaşımı sergilerse o zaman yurttaşa da yansıyacak demektir. Biz her zaman hukuka sahip çıktık, biz her zaman hukuk devletine önceledik ve her zaman kendi rotamızı evrensel hukuk ilkeleri olarak belirledik. O yüzden bizim için duruşmalarda taraf yoktur. Duruşmalarda taraf hukukun kendisidir. Adil yargılanma hakkının kendisidir. Hangi suçla suçlanıyor olursa olsun, yargılanan bir yurttaş adil yargılama hakkından yoksun bırakılamaz, savunma hakkından yoksun bırakılamaz. Biz bunların hayata geçmesi için mücadele ediyoruz ama girdiğimiz davalar, aldığımız işler, söylediğimiz sözler bir biçimde soruşturmanın konusu yapılabiliyor. Tabii ki kabul edilemez şeyler” dedi.