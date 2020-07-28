Yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla başladığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.
Video Haberler
- Aksaray - Nevşehir karayolunda skandal görüntüler!
- Kazada can pazarı! Çarpışmanın ardından yola savruldular
- Üsküdar'da bulundu! Tam 125 santim uzunluğunda
- Korku dolu anlar! Uçak karayoluna böyle çakıldı
- İzmir’de dehşet düşüren kaza anı kamerada
- Pınar'ın katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Üzerine çıktığı aracı, ayaklarıyla kullandı
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum