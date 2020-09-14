Yunan medyası: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

14 Eylül 2020 Pazartesi, 14:44

Yunan medyasında yer alan habere göre, Yunanistan ile ABD, Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacak.

Haberde ayrıca, Batı Trakya’da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği belirtildi. Tatbikatı ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu’nun da takip edeceği kaydedildi.

Sputnikte yer alan habere göre, tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği ifade edildi.

NATO,TÜRKİYE VE YUNANİSTAN TOPLANTISI BRÜKSEL'DE

Yunan basınından AMN’nin haberine göre, Yunanistan, Türkiye ve NATO arasında toplantısı Salı günü Brüksel’de gerçekleşecek. Askeri düzeyde gerçekleşecek toplantıda Yunan tarafının gözlemlerinin aktarılacağı haberde yer aldı.