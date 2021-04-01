Yunanistan ile Mısır arasında elektrik bağlantısı mutabakatı

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:31

Yunanistan ile Mısır arasında varılan anlaşmalara elektrik bağlantısı için mutabakat muhtırası da eklendi. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir el Markabi arasında imzalanan mutabakat muhtırasına göre iki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulacak.

Sputnik Türkçe’nin Yunan basınından aktardığına göre, Mısır'la anlaşmanın, Yunanistan'ın elektrik ağını korumak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu ilerletmek suretiyle enerji güvenliğini güçlendiren bir girişim olduğu belirtildi.

Değerlendirmelerde, "Yunanistan, (Güney) Kıbrıs ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğinin ve Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve ABD arasındaki 3 + 1 işbirliğinin devamı olarak, Yunan hükümetinin Güneydoğu Akdeniz bölgesindeki enerji politikalarında kullandığı yöntemi destekliyor" denildi.

İki ülkenin elektrik ağını birbirine bağlayacak bu adım, Mısır-Avrupa elektrik hattı döşenmesi planının bir parçası. Daha önce de Güney Kıbrıs ile Mısır arasında benzer bir anlaşmaya varılmıştı.