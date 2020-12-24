Yunanistan-Mısır MEB Anlaşması BM'de yayınlandı
Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz için kısmi düzeyde yaptığı "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler’de (BM) yayınlandı.
Yunanistan-Mısır MEB’inin sınırlandırılmasına Doğu Akdeniz için kısmi düzeyde yaptığı "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler’de (BM) yayınlandı. Birleşmiş Milletleri’nin Denizcilik ve Deniz Hukuku Ofisi Hukuk İşleri Bürosu’na sunulan Yunanistan-Mısır anlaşmasının kayıt onayı 24 Aralık 2020 tarihinde (bugün) kayda geçirilerek yayımlandı.
ANLAŞMA TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE
Yunanistan, 6 Ağustos'ta Mısır ile MEB anlaşması imzalamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu. Mısır ile Yunanistan yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Söz konusu anlaşma, 27 Ağustos'ta Yunanistan Meclisinde de da kabul edilmişti.
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