Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alınmasını onayladı

15 Ocak 2021 Cuma, 02:58

Parlamentoda yapılan oylama oturumunda, 2,5 milyar euroya mal olacak 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen tasarının 'her yöne net bir mesaj ilettiğini' savundu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuz ayında alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikalarına rağmen 2021yılı için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar euro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre geçen yıl Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.