Yunanistan Putin'i davet etmişti: Kremlin yanıt verdi
Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ziyaret planı olmadığı belirtildi. Yunan medyası ise konuyu gündemine taşıdı.
Atina yönetimi, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine, Putini'de davet etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada Putin’in, "Atina’yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.
Yunan medyasında yer alan haberlerde Kremli'nin yanıtı, “Ama şimdi ne değişti? Rusya’da Yunanistan’ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington’a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi.
Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.
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