Yunanistan: ‘Türkiye’nin Kariye cami kararı meydan okumadır’

21 Ağustos 2020 Cuma, 15:56

Türkiye’nin Kariye camisini müze olarak kullanıma açma kararına Yunanistan’dan tepki geldi. Yunanistan Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu, uluslararası topluma yönelik bir meydan okuma daha. Türkiye, azınlık haklarına saygı duyduğu ve toplumunun çok dinli olduğu konusunda periyodik açıklama yapmasına rağmen topraklarındaki UNESCO dünya mirası eserlerine yönelik uluslararası yükümlülüklerini ihlal ediyor" denildi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camisi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.