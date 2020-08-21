Yunanistan: ‘Türkiye’nin Kariye Cami kararı provokasyondur’

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararını uluslararası topluma yönelik bir provokasyon olduğunu savundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 15:56
Abone Ol google-news

Türkiye’nin Kariye camisini müze olarak kullanıma açma kararına Yunanistan’dan tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü yayınladığı bir açıklamada, Kariye Müzesinin, Türk makamları tarafından camiye dönüştürülmesine yönelik kararı kınadığını bildirdi. Bakanlık kararı, 'dindar insanlara ve insanlık mirasına saygı duyan uluslararası topluma' karşı yeni bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camisi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.


Video Haberler