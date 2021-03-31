Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutukladı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 kişiden 2'si tutuklandı.

AA
31 Mart 2021 Çarşamba, 15:40
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutukladı
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Güvenlik güçleri tarafından Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyü yakınlarında dün yakalanan A.G, O.G. ve H.B'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.G ve H.B, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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