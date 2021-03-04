Yunanistan’da artçı sarsıntılar devam ediyor
Yunanistan’ın Alasonya kentinde 5.9 büyüklüğündeki depreminin artçı sarsıntıları devam ederken, Alasonya’da yerel saat 20.24’te 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
Yunanistan’ın Alasonya kentinde günün erken saatlerinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depreminin artçı sarsıntıları devam ediyor. Yunan Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, merkez üssünün Alasonya kentinin 22 kilometre güneybatısında 13 kilometre 800 metre derinlikte 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği kaydedildi. Jeodinamik Enstitüsü Direktörü Akis Tselentis yaptığı basın açıklamasında, Alasonya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği sismik çatlaklara değindi. Depremin, 1968’den beri aktif olan Tyrnavos çatlağında meydana geldiğini kaydeden Tselentis, "Depremin verebileceği maksimum şiddet 6.2 Richter’dır. Yani sismik potansiyelini tüketti. Büyük bir deprem beklemiyoruz. Bu bir ana depremdi" ifadelerini kullandı.
Depremin küçük odak derinliği nedeniyle zengin bir deprem sonrası sekans olacağını belirten Direktör Tselentis, bu nedenle tehlikenin daha geçmediği konusunda halkı uyardı.
3 KİŞİ YARALANDI
Depremden etkilenen bölgede ise, aralarında 2 okulun, birçok evin ve kısmen veya tamamen yıkılan 1 kilise de dahil olmak üzere birçok bina hasar gördü. Depremde birçok vatandaşın geceyi Sivil Koruma Dairesi tarafından kurulan çadırlarda geçireceği belirtilirken afette, şu ana kadar 3 kişinin hafif yaralandığı ve can kaybının olmadığını bildirildi.
Yunanistan’da sismologlar, vatandaşları binalardan uzak durmaları ve binaların yakınından geçmeleri gerektiğinde ise son derece dikkatli olmaları konusunda uyarırken, depremde etkilenen okulların, artçı depremler nedeniyle perşembe günü kapatılmasını çağrısında bulundu.
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