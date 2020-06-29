Yunus Nadi özlemle anıldı: 'Bizi kimse susturamayacak'

29 Haziran 2020 Pazartesi, 16:01

Gazetemizin kurucusu, milletvekili, yazar Yunus Nadi Abalıoğlu, ölümünün 75. yıldönümünde, Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında özlemle anıldı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, “Bizi kimse susturamayacak. Cumhuriyet’in ilkelerini savunmaya ve anlatamaya devam edeceğiz” dedi.

Anmaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya, yazarımız Şükran Soner, Mali ve İdari İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, Yenigün Haber Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Arslan ve çalışanlarımız katıldı.

Yunus Nadi’nin gömütü başındaki konuşmasına, “Cumhuriyet gazetesinin kurucusuna saygı ve sadakatimizi ifade etmek için burada bulunuyoruz” diyerek başlayan Alev Coşkun, “Yunus Nadi bizim için çok önemlidir. Çünkü iki tane Cumhuriyet var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Diğeri de Cumhuriyet gazetesidir. Yunus Nadi her ikisinin de kuruluşunda etkin rol oynadı. Çünkü 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyet’i kurulurken, meclis müzarekelerinde bu anayasa değişikliğini savunan, anlatan anayasa değişikliği komisyonun başkanı Yunus Nadi’dir. Cumhuriyet’in kuruluşundan 4 ay sonra Cumhuriyet Gazetesini kurdu. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet ilkelerinin savunmasında en etkin rolü oynuyor ve oynamaya da devam edecek. Bizi kimse susturamayacak” diye konuştu.