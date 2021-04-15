Yurt dışına gönderdikleri kayıp: 'AKP'li Çınar'ı açığa alın' talebi

15 Nisan 2021 Perşembe, 12:43

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yeşilyurt Belediye Meclisi'nde, Almanya'nın Hannover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit firmasının davetlisi olarak "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında düzenlenecek geziye Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri ile birlikte 53 kişinin gönderilmesi kararının alındığını ancak AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'ın imzasıyla "45 kişinin 7-16 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrine gitmesi ile ilgili hizmet pasaportu düzenlenmesi" konusunda Valilikten "olur" istediğini belirtti.

2 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden geri dönen 2 kişi görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ''Son günlerde, kamuoyunda Belediyemiz ile ilgili iddialar çerçevesinde, 4 Şubat 2020 tarihli Meclis kararı ile gerçekleştirilen gezi programıyla ilgili iç soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selahiyeti (selameti) için, soruşturmada ismi geçen Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

SOYLU'YA SESLENDİ

Bu geziden dönen Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş'un ülkeye dönmeyen 43 kişinin hizmet pasaportlarını Yeşilyurt Nüfus Müdürlüğü'ne iade ettiğini ileri süren Zeybek, "Nasıl oluyor da Yeşilyurt Nüfus Müdürlüğü ya da Malatya'daki Emniyet Müdürlüğü Türkiye'ye giriş damgası bulunmayan bu pasaportlarla ilgili her hangi bir işlem yapmıyor? Malatya Valiliği, Nüfus Müdürlüğünün bu usulsüzlüklerle ilgili kendisine bilgi vermemesi dolayısıyla bir soruşturma açmış mıdır? İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu, Malatya Valiliğine görevi ihmal ile ilgili bir soruşturma açtınız mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında herhangi bir soruşturma açtınız mı?" diye sordu.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI

İnsan kaçakçılığına sebebiyet verenlerin başında Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Özer ve Karakuş'un geldiğini iddia eden Zeybek, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Almanya'ya insan kaçakçılığını bir fiil organize eden Belediye Başkanı ve iki yardımcısını soruşturmanın selameti açısından açığa almayı düşünüyor musunuz? Yurt dışına insan kaçırma ile ilgili devletin kendilerine sağladığı olanağı, kötü niyetle kullanan belediye başkanları ve ilgililerin soruşturmanın selameti açısından derhal açığa alınması, soruşturmanın hızlı biçimde tamamlanarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekir." dedi.