Yurtdışında eğitim görmüş kişilerin cami rehberi olabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, başka ülkelerde eğitim görmüş kişelere cami rehberi olma yolunu açtı.

Mustafa Çakır
25 Aralık 2020 Cuma, 06:00
Yurtdışında eğitim görmüş kişilerin cami rehberi olabilecek
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Diyanet atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Cami rehberi olarak atanabilmek için, “En az ortaöğrenim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen belgeye sahip olmak. Sınavda başarılı olmak” şartları aranıyordu. 

Değişiklikle Diyanet’in belirleyeceği dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirenler de cami rehberi olarak atanabilecek.


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