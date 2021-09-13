Yurttaki tadilatta iskeleden düşen 2 işçi yaralandı, görevliler görüntü alınmasını engellemeye çalıştı
Gümüşhane’de özel bir kız yurdunun dış cephe tadilatı sırasında iskeleden düşerek yaralanan 2 işçi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Hasanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Özel Hacı Afife Tarhan Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.
Yurdun dış cephe tadilatı sırasında dengelerini kaybeden işçiler M.T. (22) ve Y.E. (22), kurulu iskeleden bir kat aşağıya düşerek yaralandı. Yurt yetkililerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu işçiler, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sırasında yurt yetkilileri ve inşaat görevlileri görüntü almaya çalışan kameramanın üzerine yürüyerek engellemeye çalıştı. Kameranın önünü kapatmaya çalışan görevliler basın emekçilerine tehditler savurdu.
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