Yurttaş ödeyemedi, SGK TOKİ'ye rakip oldu!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 08:53

İlanında ihale Kanunu'na tabi olmadığını özellikle belirten SGK, satışa çıkardığı gayrimenkullerin listesini Resmi Gazete'de yayımladı. Önümüzdeki 21, 22, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde yapılacak 4 seri ihaleyle satılacak konutlar için 204 bin lira ila 1.2 milyon lira arasında değişen tutarlarda muhammen bedel belirlendi.

İhalelerde her bir gayrimenkul için belirlenen fiyatlar üzerinden yarış yapılacak. SGK'nın, prim alacaklarını tahsil etmek amacıyla yeniden yapılandırma kapsamındaki satışlarına KDV muafiyeti sağlanması nedeniyle Esenyurt'daki konut, mesken ve daire satışlarından KDV alınmayacak. Kadıköy'deki daire satışları ise KDV'ye tabi olacak.

BOSTANCI'DA 12 DAİRE

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, SGK'nın satışa çıkardığı 37 konut, mesken ve daire niteliğindeki gayrimenkulden 25'i Esenler ilçesine bağlı Atış Alanı mahallesinde bulunuyor. Bu mahalledeki konutların ihaledeki başlangıç fiyatı 210 bin lira ila 842 bin 800 lira olarak belirlendi. Satışa çıkarılan diğer 12 konut ise Kadıköy Bostancı'da yer alıyor. Bu 12 lüks daire ise 942 bin 500 lira ila 1 milyon 275 bin lira arasında değişen başlangıç fiyatlarıyla ihale edilecek.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ

SGK, prim borcu ödenmediği için haciz yoluyla el koyduğu konut ve işyerlerinin satışı için sık sık ihale düzenliyor. SGK'nın ekonomide yaşanan yavaşlamanın da etkisiyle uzun süredir prim alacaklarını tahsil etmekte sıkıntılar yaşadığı, kamu alacaklarının tahsilatı için haczettiği gayrimenkul stokunun önemli seviyelere ulaştığı belirtiliyordu.