Yurttaş yer bulamıyor, 25 yataklı hastane çürüyor!

15 Nisan 2021 Perşembe, 14:21

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kentlerden İzmir'de, yoğun bakım ünitelerindeki yatak yetersizliği gündemdeki yerini korurken, atıl durumda bırakılan eski Foça Devlet Hastanesi'nin hali yurttaşları isyan ettirdi. İzmir'in Foça İlçesi’ndeki Küçükdeniz Limanı Sahili’nde bulunan ve 2 yıldır çürümeye terk edilen eski devlet hastanesi binasının kapıları ve camları kırıldı, içindeki malzemeler talan edildi. Etrafında hiçbir koruma önlemi bulunmayan eski binanın, oyun oynamak için içeri giren çocuklar için de büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Daha önce imza toplayarak eski hastanenin "aile ve toplum sağlığı merkezi birimi" olarak tekrar faaliyete geçmesini isteyen yurttaşlar, taleplerine karşılık verilmemesi ve binanın harabeye dönmesi nedeniyle tepkisini dile getirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Hastane binasının son halinden dolayı üzgün ve tedirgin olduklarını belirten butik otel işletmecisi Deniz Özdamar, "Hastanemiz birkaç yıldır kapalı. Gerek halk olarak gerek çevredeki işletmeler olarak üzgünüz. Çünkü çok atıl durumda bırakıldı. Halk burada toplanıp eylem yaptı, imza topladı. Hastanenin sağlık ocağı ya da sağlık birimi olarak tekrar açılması için dilekçe verildi. Ancak hiçbir yanıt alınamadı. Koca bina atıl ve metruk durumda. İçeride yazın özellikle yatanlar kalkanlar, tuvalet ihtiyacını karşılayanlar, alkol içenler var. Buraları gördüğünüz gibi sayfiye yeri. Etrafta evler, oteller var. Tabii ki insanlar tedirginlik, rahatsızlık duyuyor. Bina içeri giren çocuklar için de büyük tehlike taşıyor. Eski hastane olduğundan hastane mikrobu da söz konusu. Çünkü sterilizasyon konusunda da herhangi birşey yapılmadı. Geceli gündüzlü parktaki çocuklar binaya girip çıkıyor. Hiçbir önlem alınmıyor. Bir an evvel çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

1932 YILINDAN BERİ KULLANILIYORDU

Foça'nın en gözde yerlerinden birine kurulan 25 yataklı eski devlet hastanesi binası, 1932 yılından 2019 yılına kadar askeri hastane, sağlık evi, hükümet tabipliği, sağlık merkezi ve merkez sağlık ocağı olarak faaliyet yürütmüştü. 2019 yılı başlarında kapasite yetersizliği nedeniyle kapısına kilit vurulan hastanenin yerine Atatürk Mahallesi yamaçlarında 50 yataklı yeni bir bina inşa edilmişti. Hastane 2019 yılında yeni yerine taşınmıştı. 100’ü aşkın yurttaş, Mayıs 2019’da ilçe nüfusunun yazın 3 katına çıktığını ve yaşlıların ağırlıkta olduğunu belirterek, hastanenin aile ve toplum sağlığı merkezi ya da sağlık ocağı olarak yeniden faaliyete geçmesini istemişti.

İZMİR'DE YATAK SIKINTISI BÜYÜK

Diğer yandan, önceki gün, koronavirüs salgınında illere göre tabloyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki vahim tabloya dikkat çekmişti. Koca, İzmir'deki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 80'inin üzerinde olduğunu açıklamıştı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da İzmir'deki hastanelerde yatak bulmanın çok zor olduğunu belirterek, acilen gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.

YATAK OLMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, İzmir'de 2 Nisan'da ise Türkiye'nin gündemine oturan dramatik bir olay yaşanmıştı. Akciğer rahatsızlığının tedavisi için hastanelerde yatak bulamadığını sosyal medya hesabından duyuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek sitem eden Aslı Özkısırlar ise birkaç gün sonra yaşamını yitirmişti.