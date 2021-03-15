Yusuf Kaplan'dan iktidara 'Boynukalın' uyarısı: "Her şeyin ayarı bozulur"

15 Mart 2021 Pazartesi, 09:36

İslamcı çevrelerin Ayasofya 'baş imam'ı Mehmet Boynukalın'ın tartışma yaratan çıkışları üzerinden AKP'ye uyarıları sürüyor.

Boynukalın'ın sosyal medya hesabı üzerinden laikliğe karşı açıkça şeriat düzenini savunarak yaptığı paylaşımlarıyla ilgili AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da iktidarı üstü kapalı şekilde uyardı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ithafen Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Ayasofya Camii, bu ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. İmamı da, İslâm adına söz söyleyenlerin imamesi. Siyaset, Ayasofya Camii başimamı ve fıkıh profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Boynukalın, tepki çeken sözleri üzerine yeni bir açıklama yaparak "Erkek için de kadın için de iyilik ve mutluluk ancak Allah’ın Kur'an'da bildirdiği inanç, ahlak ve hukuk esaslarına uymakla mümkündür. Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın" dedi.

'Baş imam' Mehmet Boynukalın'ın bu sözleri Özlem Zengin'e yanıt olarak yorumlandı. Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik medya propagandasıdır" şeklindeki sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.



