Yüz maskeleri insanların birbirini tanımasını ne kadar engelliyor?

23 Aralık 2020 Çarşamba, 10:00

Pandemi sırasında maske takan insanları tanımak, neredeyse herkes için güçlük yaratan bir unsur oldu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, İsrail'deki Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Kanada'daki York Üniversitesi'nden akademisyenler, gerçekleştirdikleri ortak çalışmanın sonuçlarını Scientific Reports isimli akademik dergide yayımladı.

İnternet üzerinden yaklaşık 500 kişiyle yapılan araştırmada, meşhur Cambridge Yüz Bellek Testi'nin farklı bir versiyonu kullanıldı.

Araştırmacılar, yüz maskesi takmanın birini tanıma ihtimalini yüzde 15 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.

Makalenin yazarlarından Prof. Erez Freud ve Prof. Tzvi Ganel, araştırmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanıdığını ya da arkadaşını her zaman tanıyamayanlar, yalnız değilsiniz. Yüzler, insan algısındaki en bilgilendirici ve dikkat çekici görsel uyaranlardan ve iletişimdeki rolü eşsiz.

Bütün yüze bakmak yerine, artık gözlere, burna, yanaklara ve diğer gözüken kısımlara bakıp yüzün tamamının kime ait olduğunu bulmamız gerekiyor. Eskiden bunu hemen yapardık."

İsrail'deki üniversitenin psikoloji departmanında çalışmalarını sürdüren Prof. Galia Avidan da "Tanıdığımız insanları tanımayabilir, tanımadığımız insanları tanıyormuş gibi düşünebiliriz. Yüz maskeleri, yüzleri ayırt etme konusunda önceden de sıkıntı yaşayan insanlar için daha da sıkıntı verici olabilir" dedi.