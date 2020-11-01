Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın planlaması açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşamada, yarından itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ediyor.
2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil etti.
Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'den acı haber! Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Uzmanı açıkladı: Daha büyük depremlerin ayak sesleri
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
- Taksim’de renkli anlar... Hayaletlere yoğun ilgi
- Deprem profesöründen korkutan açıklama!
- Fatih Ağar isimli yurttaşın cansız bedeni çıkarıldı
- 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı
- Depremin ardından 33 saat sonra sağ olarak çıkarıldı!
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'den acı haber! Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Uzmanı açıkladı: Daha büyük depremlerin ayak sesleri
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı