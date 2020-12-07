Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı: 'Game of Thrones'u değil bizi örnek alsınlar'

07 Aralık 2020 Pazartesi, 11:21

Her ne kadar Amazon uyarlamasına dair çok fazla detay yayımlanmış olmasa da koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmeden önce dizinin çekimleri Yeni Zelanda’da başlamıştı. Bununla birlikte dizide ekranlara gelecek maceraların Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçeceği tahmin ediliyor.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'den aktardığı haberine göre Mortensen verdiği yeni röportajda, Amazon uyarlamasını Game of Thrones dizisiyle kıyaslayarak değerlendirdi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Game of Thrones gibi olmaya çalışacaklarından ve belirli bir düzeyde keyfi şiddete ve benzeri şeylere başvuracaklarından endişe duyuyor muyum? Bilmiyorum. Yönetmeninin çok yetenekli bir İspanyol yönetmen olan J.A. Bayona olduğunu biliyorum.

Çekimleri Yeni Zelanda’da yapıyorlar bu yüzden Peter Jackson’ın tavsiyelerinden ve belki de yapımda yer almış diğer kişilerden yararlanacaklarını düşünüyorum. Bunu doğru biçimde yapmak için tüm olanaklara sahip olduklarını düşünüyorum. Takip etmek için iyi bir örneğe sahipler."

Geçen yıl ekranlara veda eden Game of Thrones dizisi tüm dünyada önemli bir izleyici kitlesine ulaşarak televizyon tarihinin en başarılı yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

Her ne kadar son sezonu aceleye getirildiği gerekçesiyle büyük tepki toplasa da Game of Thrones fantastik diziler açısından önemli bir referans noktası. Bu yüzden Amazon’un Tolkien’in yarattığı evrenden uyarlayacağı maceraların onunla kıyaslanması hiç de şaşırtıcı değil.