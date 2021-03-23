Zabıta gizemli yumurtaların peşinde: "15 gündür yumurta yağıyor"
Adana'nın Kozan ilçesinde, yaklaşık 15 gündür havadan yumurta yağdığı iddia edilen sokakta zabıta ekipleri inceleme yaptı.
Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak'ta ciğerci Fuat Dokuzcu ve esnaf Durmuş Yılmaz'ın, 15 gündür dükkanlarının yakınına düşen yumurtaların gizeminin çözülmesi için yardım istemesinin ardından Kozan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.
Zabıta ekiplerinin görüştüğü esnaf Fuat Dokuzcu, “15 gün içerinde günlük 6-7 yumurta düşüyor. Dün ben yumurta büyüklüğünü göstermek istedim. Bunun için elime yumurta aldım hatta. Düşen sağlam yumurta yok. Yere düşen camlarımıza düşen yumurtaların hepsi kırılıyor. İnsanlar yanlış anlamasın düşen sağlam yumurta yok. Biz araştırdık bulamadık. Gündüz de oluyor akşam da oluyor. Akşam 19.00 gibi oluyor, dükkanlar boş o saatte kapalı kimse olmuyor. 15 günden beri düşen yumurta tavuk yumurtasına benziyor” dedi.
ÇATIDA YUMURTA KABUKLARI BULUNDU
Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş ve ekibi çevredeki iş yerlerinin çatılarına ve balkonlarına çıkarak yumurtanın düşebileceği ve atılma ihtimali olan alanlarda inceleme yaptı. Çatıda da yumurta kabukları tespit eden ekipler iş yeri sahibi Fuat Dokuzcu’ya yağmur nedeniyle doğru sonuç alınamayacağını, yumurta düşünce zabıta ekiplerine haber vermesini ve inceleme için ilçe tarım ve orman müdürlüğünden ekiplerle gelip inceleme yapacaklarını söyledi.
Sokaktaki esnaf, bu olayın aydınlatılmasını istediklerini belirterek, “50 yıldır esnafız böyle bir şey yaşamadık hiç. Merak eden geliyor. Ama sadece yumurtaya değil tarihimizi görmeye, ciğer yemeye de gelsinler” dedi.
İş yeri önüne dün akşam da yumurta düştüğünü belirten esnaf, haberin ardından çok sayıda kişinin yumurtayı merak ettiği için geldiğini söyledi.
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