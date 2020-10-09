Zafer Ergin'den 'Arka Sokaklar' açıklaması: İnşallah 15 yıl daha...

09 Ekim 2020 Cuma, 11:33

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan ve 15'inci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam eden "Arka Sokaklar" dizisi, 9 Ekim Cuma günü 560. bölümüyle ekranlarda olacak.

Dizideki Rıza Baba karakterine hayat veren oyuncu Zafer Ergin, Etiler'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada 14 yıldır ekranlarda olan diziyle ilgili şunları söyledi:

"İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz."

"ŞEVKET ÇORUH HAK ETTİ"

Zafer Ergin, İsmail Dümbüllü’nün kavuğunun rol arkadaşı Şevket Çoruh’a devredilmesiyle ilgili ise "O kavuğu hak etti" yorumunu yaptı.