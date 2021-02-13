'Zamansız Aşk Şarkıları' 14 Şubat’ta İş Sanat’ta dinleyiciyle buluşuyor

13 Şubat 2021 Cumartesi, 10:45

İş Sanat'ın “Zamansız Aşk Şarkıları” başlıklı konseri, dünden bugüne sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenleri romantik bir yolculuğa çıkartacak.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin solisti Efruze’ye, Sinema Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Konserde seslendirilen şarkıların düzenlemeleri ise besteci ve aranjör Özgür Sevinç’e ait.

Kavuşmaktan özlemeye aşkın derin duygularını en güzel anlatan şarkıların çalınıp söylendiği konserin ilk gösterimi 14 Şubat akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde gerçekleşecek.

Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan etkinlik, İş Sanat programındaki diğer etkinlikler gibi sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.