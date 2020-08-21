Zehirlenen Rus politikacının ailesinden Kremlin’e ağır suçlama

21 Ağustos 2020 Cuma, 16:19

20 Ağustos’ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Alexei Navalny’nin eşi Yulia Navalny ve sözcüleri Kira Yarmysh, Navalny’nin tedavi edilmek üzere başka bir ülkeye sevkinin durdurulmasının, Kremlin tarafından tedaviyi engellemek üzere ortaya koyulmuş bir girişim olduğunu öne sürdü.

Sözcü Yarmysh sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevk yasağı, doktorlar ve buna izin veren yetkililer tarafından hayata geçirilen aldatıcı bir girişimdir" ifadelerini kullandı. Doktorların, daha önce muhalif liderin sevkine izin verdiklerini söyleyen Yarmysh, son dakikada bundan vazgeçildiğini belirterek, "Bu karar elbette onlar değil, Kremlin tarafından alındı" dedi.

Alexei Navalny'nin ekibi de ‘Verilen karar Navalyn’nin hayatını ölümcül şekilde tehlikeye atmaktadır’ ifadeleri ile Kremlin yönetimini, Almanya'da gerçekleşecek olan tıbbi müdahaleyi engellemekle suçladı.

"TOKSİK MADDE İLE ZEHİRLENDİ"

Omsk Hastanesi Başhekimi Aleksandr Murahovskiy, 'zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve komada bulunan Rus muhalif Alexei Navalny’ın durumunun daha iyi olduğunu belirtti. Murahovskiy, hastaya koyulabilecek 5 olası teşhis üzerinde çalıştıklarını söyledi. Dokorlar, muhalif politikacı Navalny’nin toksik madde ile zehirlendiği düşünüyor.

Başhekim Murakhovsky gazetecilere verdiği demeçte, ‘Navalny'nin Avrupalı doktorlara teslim edilmeden önce birçok yasal sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti ve en iyi doktorların Navalny'yi tedavi etmek üzere Moskova'dan getirildiğini’ söyledi.

Navalny'nin zehirlenip zehirlenmediğiyle ilgili soruyu yanıtlamayı reddeden Murakhovsky, başka hastaneye nakil için hastanın daha stabil olması gerektiğini, durumun stabil olmadığına dikkati çekti.

ALMANYA’YA GÖTÜRÜLMESİ PLANLANIYORDU

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren Rus muhalif siyasetçi Navalny'nin tedavi için Almanya'ya götürülecek olmasının açıklanması tartışmaların fitilini ateşledi. Navalny'nin, Almanya’nın Nürnberg kentinden kalkan hava ambulansı ile tedavi için başkent Berlin’deki Charite kliniğine götürülmesi planlanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün, istenmesi halinde Navalny’in ülke dışında tedavi görmesi için gereken düzenlemeleri yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Ekibi, politikacının dün uçağa binmeden önce havaalanında içtiği çaydan zehirlendiğine inanıyor.