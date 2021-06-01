01 Haziran 2021 Salı, 17:00

Kitap adı: Zerdüşt – bende olan ne varsa sizin elinizde de gizli

Yayınevi: Destek Yayınları

Yayıma hazırlayan: Yeşim Demir

“Dünyada tek bir yol vardır, o da doğruluktur.”

Doğruluğun ölümsüz ülkesine yolculuğun felsefesini anlatan Zerdüşt kitabı, pandemi sürecinde bozulan ruh halimize ilaç olacak gibi...

“İyi düşünün! İyi konuşun! İyi yapın!”

Zerdüşt, iyi insan olmak olgularının tükenmeye başladığı bir dönemde hayatı sorgulayarak iyilik ve doğruluk felsefesine sarılmış; bu uğurda her türlü tepkiyi göze alıp özgürce baş kaldırarak dönemin düşünce adamı olarak ortaya çıkmıştır.

Zerdüşt öğretileri ana temelleri üç kural üzerine oluşturulmuştur: Birincisi, değerli olan insana karşı mert olmak. İkincisi, davranışlarında hakiki ve bilgili olmak. Üçüncüsü, herkese karşı açık kalpli ve doğru olup sahteliği kendinden uzak tutmaktır. İlk defa dünya düşünce ve felsefesine, iyilik-kötülük, aydınlık-karanlık düalizmini sokan Zerdüşt’tür.

Zerdüşt, “Herkes ektiğini –ne fazla ne eksik- biçecektir...” der.