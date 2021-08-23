Zeydan Karalar: "Birçok sorunu çözmeye çalışıyoruz"

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:44

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’de son zamanlarda yaşanan felaketlere değindi.

Karalar, "yangınsız, selsiz, felaketsiz günler dileyerek başladığı konuşmasında, “Son günlerde ülkemizin başına dertler geldi, canlar öldü, yüreğimiz yandı. Dilerim hiç birinizin ayağına taş değmez. Biz öyle bir toplumuz ki; sevinci de tasayı da birlikte yaşıyoruz. Hep böyle kardeşçe yaşayacağımız, felaketlerden uzak, dayanışma içerisinde günlerimiz olsun.” ifadelerini kullandı.

HER KOŞULDA HALKIMIZIN YANINDAYIZ

Engelli yurttaşlar için 300 akülü ve tekerlekli sandalye dağıttıklarını vurgulayan Karalar, “Belediyemizin tüm kadroları, her koşulda sizlerin yanınızda olmak için çalışıyor. Koşullar zor biliyorsunuz ama biz pandemide olduğu gibi yokluklar içinde birçok sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu dağıttığımız 300 engelli aracı da bunun bir göstergesidir. Bu sizlere dağıttığımız araçların olası arızalarında da bizim ekiplerimize başvurun. Hepinize hayırlı olsun” dedi.

EVE HAPSOLMAKTAN KURTULDUK

Yurttaşlar ise “Bizler evimize hapsolmuştuk. Başkan Zeydan Karalar ve Adana Büyükşehir Belediyesi bizi evden kurtardı. Artık insan içine çıkacak, topluma karışacağız, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ederiz” diye konuştu.