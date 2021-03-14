Zeynep Dizdar'ın acı günü!
Şarkıcı Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
4 yıl önce annesini kaybeden ünlü şarkıcı, bu kez babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımında, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız" ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu