Zeytin Dalı Bölgesinde 1 terörist daha teslim oldu

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2020 Cuma, 14:52
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." denildi.


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