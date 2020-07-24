Zeytin Dalı Bölgesinde 1 terörist daha teslim oldu

24 Temmuz 2020 Cuma, 14:52

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." denildi.