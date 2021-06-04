Zeytin Dalı bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 3 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Hareket bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile ve dün Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.
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